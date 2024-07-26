Эксперт назвал лучший способ определить подделку в магазине

На подделку чаще всего можно наткнуться при покупке одежды, обуви, парфюмерии и аксессуаров. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

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По его словам, определить контрафакт на глаз неподготовленному человеку часто практически невозможно. Поэтому при выборе товара стоит ориентироваться на отзывы и читать статьи о проверке на подлинность.

Также некоторую поддельную продукцию можно распознать по отсутствию маркировки, сказал Павлов. Это матричный код, который клеится на товар и может быть считан с помощью приложения "Честный знак".

"Если речь идет, например, об одежде, обуви, парфюмерии, автомобильных шинах, БАДах и многих других изделиях, отсутствие маркировки прямо указывает, что перед вами с большой долей вероятности контрафакт. А ее наличие – о том, что товар оригинальный и полностью безопасный", - Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива".



Еще один признак – более низкая цена по сравнению со среднерыночной. Также потребителя может насторожить упаковка, цвет, резкий запах и качество швов, перечислил эксперт.

"Чаще всего подделывают одежду, обувь, парфюмерию, аксессуары – сумки и прочее. Это недорого в производстве, имеет низкую себестоимость, но за счет нелегального использования чужого бренда позволяет получать очень большой доход", – объяснил Павлов.



По словам специалиста, если покупателю продали подделку, он вправе потребовать возврат денег в течение 10 дней с момента подачи претензии или замену на такой же товар, но оригинальный. А также компенсацию расходов, которые возникли, к примеру, из-за возвращения в магазин откуда-то издалека.

С претензией, прежде всего, необходимо обратиться к продавцу. Если товар куплен в магазине, сделать это нужно по месту приобретения, а если в его онлайн-версии – через сайт. А когда подделку отправляет маркетплейс, жалобу можно направить туда, пояснил эксперт.

"Если претензия не будет выполнена продавцом, потребитель может смело обращаться в суд и отстаивать свои права уже там", - Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"



Ранее в пресс-службе системы "Честный знак" рассказали, что за последние годы объем фальсификата молочной продукции сократился в 150 раз – до 0,2%. Результата удалось добиться благодаря совместной работе власти и бизнеса, сообщил директор по контрольно-надзорной деятельности оператора системы ЦРПТ Антон Гущанский.