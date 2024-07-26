Как восстановить волосы после отпуска

Солнце, море, пляж, знойный ветер и бронзовый загар. Казалось бы, существует ли время для отпуска лучше, чем лето? Однако жаркая погода негативно воздействует не только на нашу кожу, но и на волосы. Замечали, что по возвращении с отдыха ваши блестящие, шелковистые локоны становились похожими на «мочалку»? Тогда вашим прядкам нужна «скорая помощь»! О том, как восстановить волосы после каникул, чтобы вернуть им жизненную силу и здоровье, рассказывает Николай Ковалёв, доктор биологических наук, эксперт бренда биокомплексов «Доктор Море» и уходовой косметики HydroBionique.

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Что именно вредит волосам?

Морская вода

Морская вода богата полезными микроэлементами, но и содержит в себе большое количество соли, которая незаметна во время пребывания в воде. Однако после того, как вы выходите греться на солнце, влага с вашей кожи и волос испаряется, что приводит к кристаллизации соли. Частички соли, которые остаются внутри волоса, как бы рвут волосок изнутри, делая шевелюру ломкой и сухой, а кончики секущимися.

Жаркая температура

Из-за палящего солнца кожа головы с лёгкостью может обгореть. Это делает её чрезмерно чувствительной, что в свою очередь может спровоцировать выпадение волос. Долгое пребывание на солнце приводит к структурным нарушениям волосяного стержня, т. к. волос теряет влагу. Также солнце разрушает волосяной пигмент, что приводит к выгоранию волос. Это происходит вследствие расщепления аминокислот, из-за которого волосы начинают желтеть. Особенно подвержены выгоранию обладательницы блонда и мелирования.

Повышенная потливость

В жаркую погоду сальные железы работают активнее, поэтому выделяется большее количество себума, из-за чего голова быстрее грязнится. Поры закупориваются, и возникает неприятный зуд. Всё это способствует замедлению роста волос, а также их ослаблению.

Горячий ветер

Жаркий ветер можно сравнить с горячим воздухом фена: пряди перегреваются, а кончики становятся хрупкими и начинают обламываться. Нередко это провоцирует появление перхоти.

Что поможет в восстановлении волос после каникул?

Для начала помните, что, если ухаживать за волосами надлежащим образом перед отпуском, вы с большей вероятностью вернётесь с тем же качеством волос.

Как в отпуске, так и в первое время по возвращении, уберите подальше фен и различные стайлеры. И без того пересушенные солнцем волосы будут травмированы ещё больше, если вы не отложите горячие укладки до лучших времён.

Избавьтесь от секущихся кончиков. Как бы не было грустно за эти пару сантиметров, но испорченные кончики не дадут вам отрастить желаемую длину и быстро восстановить безжизненные волосы.

Тщательно промывайте волосы в отпуске и после того, как вернётесь, выбирая шампуни с мягкой формулой и увлажняющими компонентами. Не забывайте про маски для волос! Увлажняющие подойдут тем, чьи волосы стали сухими, а питательные – тем, чьи локоны стали ломкими.

В процессе восстановления волос крайне важно ввести в уходовую рутину несмываемый уход: эссенции, спреи или сыворотки. Они помогут защитить локоны от погодных условий, не щадящих волосы, напитают волос и вернут ему плотность, а также простимулируют выработку естественного коллагена.