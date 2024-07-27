В Сети раскритиковали новый бренд Меган Маркл

Меган Маркл, похоже, все не теряет надежды стать успешной бизнесвумен. Пока, правда, на этом поприще у супруги принца Гарри без особых успехов. Ее последняя затея — варенье и печенье для собак, которыми она пыталась отвлечь внимание от триумфального возвращения Кейт Миддлтон — вряд ли сможет принести миллионы. Но Меган не унывает: теперь она решила обратиться за помощью к настоящим профессионалам.

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42-летняя герцогиня Сассекская отправилась на летний саммит G9 Ventures, где богатые и влиятельные женщины делятся опытом друг с другом. Как рассказал источник таблоида PageSix, герцогиня хочет получить ценные советы для развития своего нового лайфстайл-бренда American Riviera Orchard. Официальной даты запуска бренда пока нет, но известно, что Меган будет предлагать своим подписчикам кулинарные рецепты и — внимание — советы по образу жизни.

Последний факт особенно заинтересовал пользователей Сети, которые совсем не поверили в успех нового проекта герцогини. «Ее образ жизни, как минимум, должен соответствовать тем советам, которые она планирует раздавать. Но все, что мы знаем о Меган за последние пять лет — это то, что хаос преследует ее на каждом шагу.

«Я к такому образу жизни точно не стремлюсь», «Слушать советы того, кто поссорился со всеми членами своей семьи и настроил против себя полпланеты? Нет, спасибо!», «Кто будет покупать товары ее бренда, если все ее ненавидят?» — задались вопросами читатели PageSix.



Кажется, без тематических лайфхаков в стиле «никогда не слушай, что о тебе говорят другие» Меган точно не обойдется...