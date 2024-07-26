Дева Кассель примерила прозрачный топ без бюстгальтера

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя манекенщица Дева Кассель снялась в откровенном образе для французского журнала Elle. Соответствующая публикация появилась в сторис фотографа Камиллы Акранс в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На одном из кадров 19-летняя манекенщица предстала в белом кружевном кроп-топе с рукавами до середины плеча. При этом девушка не стала надевать бюстгальтер, и сквозь прозрачную ткань одежды просвечивала ее обнаженная грудь. В то же время она распустила уложенные волнами волосы и подчеркнула губы вишневой помадой.

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Кроме того, наследница артистов примерила атласное кремовое бра и полупрозрачные бежевые брюки с оборками. На фото она позировала у окна в полный рост, прислонившись к стене.

Ранее в июле американская модель Амелия Грей Хэмлин снялась топлес для испанского бренда Desigual.