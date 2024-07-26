Регата за блюдо. Zasport объявил о коллаборации с Tenzor Sailing Club

3 июля премиальный яхт-клуб международного уровня TENZOR SAILING CLUB, бренд ZASPORT и рыбная брассерия Anchovy’s Club объединили друзей проектов за летним бранчем по случаю коллаборации и старта первой в России Парусной Медиа Лиги.

© Пресс-служба

В рамках мероприятия гостям презентовали гастрономические хиты Anchovy’s Club. Среди них осьминог на гриле с соусом киви, при заказе блюда каждый гость получает подарок — участие в регате яхт-клуба TENZOR SAILING CLUB. Завершит коллаборацию совместная гонка, в которой каждый желающий может посоревноваться с командами: TENZOR SAILING CLUB, ZASPORT, Anchovy’s Club.

© Пресс-служба

Также гостей бранча ожидала презентация яркого мерча — красные поло ZASPORT х Anchovy’s Club, которые также можно приобрести в мерч-сторе рыбной брассерии.

© Пресс-служба

© Пресс-служба

© Пресс-служба

Поводом объединения гостей и совместной коллаборации послужил старт нового проекта яхт-клуба TENZOR SAILING CLUB — Парусная Медиа Лига, где под одним парусом в борьбе за 3.500.000₽ окажутся профессиональные яхтсмены и медиа персоны.