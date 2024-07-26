Остеопат перечислил способы избавления от отечности

Россиянам назвали 3 действенных способа, чтобы избавиться от отечности в разных областях. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-остеопат, основатель федеральной сети остеопатических клиник Владимир Животов.

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«Вся лимфа по лимфатическим сосудам течет в грудные протоки и потом попадает в венозное русло. Они находится примерно за тем местом, где ключицы соединяются с грудиной. Если в этой области есть какие-то зажимы, какое-то напряжение, то эти течение лимфы во всем теле замедляется. Это создает фон для отечности тканей всего тела в целом и головы, лица — в частности», — начал эксперт.



Он также назвал еще одну причину, по которой за ночь может отекать лицо, — когда мы находимся в горизонтальном положении, сила тяжести не помогает жидкости стекать вниз.

«К тому же, мы не двигаемся, не стимулируем движение жидкостей. Итог — лицо «заливается». В то же время, спят все, но отекают по ночам не все. Потому что для возникновения отеков нужен фон, чаще всего это давние травмы черепа», — добавил он.



Чтобы уменьшить отек после пробуждения, по мнению врача, важно немного освободить, расшевелить область, где находится грудной проток.

«Представьте, что ключицы — это рычаги, которыми мы выкачиваем лишнюю жидкость за счет движения плеч. Плечи поднимаем вверх, потом опускаем. Можно делать плавно, потом полностью делать сброс — активно расслаблять мышцы в конце движения, давая плечам свободно упасть. Можно двигать плечами одновременно — или поочередно. Несмотря на кажущуюся простоту, упражнение требует интенсивной физической работы», — рассказал врач.



Второй способ, который рекомендует Владимир Животов, избавиться от отечности лица с помощью акупунктуры.

«В нашем теле есть биологически активные точки, воздействие на которые может помочь работе определенных органов и систем. Точка VB5 Сюань-лу как раз помогает справиться с отечностью. Чтобы её найти, нужно мысленно провести горизонталь через верхний край ушной раковины и перейти кпереди от вертикали, проведенной через передний край уха, на 1,2 см. Нужно аккуратно, но ощутимо надавливать на эту точку в течение 30 секунд — минуты», — посоветовал эксперт.



И в заключение он дал совет, как избавиться от отеков ног.

«Отеки — это признак переполнения межклеточного пространства жидкостью. Однако при повышении внутрисосудистого давления жидкость выдавливается в межклеточное пространство, вызывая отеки. Часто это связано с травмой копчика, о которой вы могли забыть. Падения на копчик, например, при занятиях спортом, могут привести к опущению внутренних органов, которые давят на сосуды, увеличивая гидростатическое давление в капиллярах ног. Чтобы убрать отеки ног, нужно поднять внутренние органы», — рассказал Животов.



Для избавления от отеков ног врач посоветовал делать упражнение.