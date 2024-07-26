Сандра Буллок отмечает 60-летие: пять главных правил ее популярности у мужчин

Она удивительно совмещает в себе нежность и хрупкую страсть - в фильмах "Дом у озера" или "Невидимая страсть". Или наоборот - умение быть решительной, остроумной и способной постоять за своих друзей, накостыляв недобрым парням - в "Скорости", "Разрушителе" или своем самом знаменитом, уже комедийном фильме "Мисс конгениальность"…

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И все это она - Сандра Буллок - одна из самых ярких, переменчивых и неугомонных актрис Голливуда, за разные оплошности отвергнувшая ухаживавших за ней мужчин-кинозвезд: Киану Ривза (пару лет ежедневно дарившего ей букеты цветов), Криса О"Доннелла, Мэттью Макконахи, с которым снималась в фильме "Время убивать".

В списке ее бойфрендов был и актер Дэнис Лири (с ним актриса познакомилась на съемках "Разрушителя), и рок-звезды Гай Форсайт и Роб Шнайдер. А за байкера и телеведущего Джесси Джеймса она даже вышла замуж, но после его измен - развелась...

Сегодня Сандра Буллок - обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус", удостоившаяся именной звезды на Голливудской аллее славы, празднует 60-летие.

Мужчины по-прежнему спорят, кем ей больше идет быть: блондинкой, как в "Невидимой стороне", или шатенкой, как в "Скорости" и "Разрушителе"?! А может - жгучей брюнеткой, как в "Предложении"?! Тем более, что ныне Сандра Буллок - снова одна, воспитывая двух приемных детей - 13-летнего Луи и 12-летнюю Лейлу.

Она продолжает сниматься в кино. В 2022 году на экраны вышел очередной фильм с участием Сандры Буллок - "Затерянный город", в котором она играет уже писательницу, автора женских романов. А заодно выступила и его продюсером (свою продюсерскую компанию актриса, обладающая, по ее словам, таким качествами, как "упрямство, деловитость и хладнокровие", создала еще 25 лет назад). В этой приключенческой комедии (на ее афише Буллок эффектно щеголяет в коротком платье) снялся и Брэд Питт. Вместе они появились недавно и в боевике "Быстрее рули".

Хотя с этой актрисой, в которой по-прежнему бездна шарма, внутреннего огня и неуспокоенности - наверное, никогда не знаешь, чего еще ожидать. А ее привычки, черты характера и воспитания по-прежнему показывают, что она знает, как уметь быть счастливой. И опять будет ею, наверняка!

Пять главных правил успеха киноактрисы Сандры Буллок: