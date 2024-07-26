Сандра Буллок отмечает 60-летие: пять главных правил ее популярности у мужчин

Актриса Сандра Буллок отмечает 60-летие
Она удивительно совмещает в себе нежность и хрупкую страсть - в фильмах "Дом у озера" или "Невидимая страсть". Или наоборот - умение быть решительной, остроумной и способной постоять за своих друзей, накостыляв недобрым парням - в "Скорости", "Разрушителе" или своем самом знаменитом, уже комедийном фильме "Мисс конгениальность"…
И все это она - Сандра Буллок - одна из самых ярких, переменчивых и неугомонных актрис Голливуда, за разные оплошности отвергнувшая ухаживавших за ней мужчин-кинозвезд: Киану Ривза (пару лет ежедневно дарившего ей букеты цветов), Криса О"Доннелла, Мэттью Макконахи, с которым снималась в фильме "Время убивать".
В списке ее бойфрендов был и актер Дэнис Лири (с ним актриса познакомилась на съемках "Разрушителя), и рок-звезды Гай Форсайт и Роб Шнайдер. А за байкера и телеведущего Джесси Джеймса она даже вышла замуж, но после его измен - развелась...
Сегодня Сандра Буллок - обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус", удостоившаяся именной звезды на Голливудской аллее славы, празднует 60-летие.
Мужчины по-прежнему спорят, кем ей больше идет быть: блондинкой, как в "Невидимой стороне", или шатенкой, как в "Скорости" и "Разрушителе"?! А может - жгучей брюнеткой, как в "Предложении"?! Тем более, что ныне Сандра Буллок - снова одна, воспитывая двух приемных детей - 13-летнего Луи и 12-летнюю Лейлу.
Она продолжает сниматься в кино. В 2022 году на экраны вышел очередной фильм с участием Сандры Буллок - "Затерянный город", в котором она играет уже писательницу, автора женских романов. А заодно выступила и его продюсером (свою продюсерскую компанию актриса, обладающая, по ее словам, таким качествами, как "упрямство, деловитость и хладнокровие", создала еще 25 лет назад). В этой приключенческой комедии (на ее афише Буллок эффектно щеголяет в коротком платье) снялся и Брэд Питт. Вместе они появились недавно и в боевике "Быстрее рули".
Хотя с этой актрисой, в которой по-прежнему бездна шарма, внутреннего огня и неуспокоенности - наверное, никогда не знаешь, чего еще ожидать. А ее привычки, черты характера и воспитания по-прежнему показывают, что она знает, как уметь быть счастливой. И опять будет ею, наверняка!
Пять главных правил успеха киноактрисы Сандры Буллок:
- «Я всегда в разъездах и никогда не знаю, где мой дом, снимаясь в двух-трех фильмах за год, — признается Сандра. — Но когда очень устаю, остаюсь там, где в настоящий момент особенно счастлива. А потом опять принимаюсь за работу! Но разобраться, где он особенно счастлив - должно быть по силе любому человеку. И с этим лучше не затягивать!»
- Качества, которые Сандра особенно ценит и старается развивать в себе: честность, доброта, чувство юмора и желание понимать того, кто рядом. Но главное - неугомонная жажда жизни. Именно их она требовала и от мужчин, которых любила. Но долго быть такими пока не смог никто.
- Как она расставалась с людьми или занятиями, которые были для нее главными в жизни? «Я просто росла и понимала, что это не то, надо двигаться дальше. Это жизнь, — рассказала Буллок. И добавила: «Но иногда ты растешь, взрослеешь, умнеешь, продвигаешься по карьере, и понимаешь, что ты - все равно одинок… Что ж, и это тоже жизнь. А значит, опять надо двигаться дальше.»
- «Ты можешь роскошно одеться, чтобы выйти прекрасно провести вечер, а он превратится в один из самых скучных в твоей жизни. А может, друзья уговорят тебя просто прошвырнуться и ты выйдешь неохотно, зевая и в каких-то драных штанах. Но внезапно встретишься с какими-то замечательными людьми… Впрочем, такие моменты обычно случаются только тогда, когда ты ведешь себя предельно искренне. И ни от кого ничего не требуешь взамен», — вспоминала актриса однажды.
- «Знаю, что я стала знаменитой, да. Но слава не платит за вас по счетам, не гуляет с собакой, не приготовит вам суп и не вытрет нос, когда у вас простуда. У славы нет ничего, что делает вашу жизнь живой и по-настоящему счастливой - с искренней любовью и верною семьей, — признавалась Сандра Буллок еще в начале нулевых. — Конечно, надо помнить об этом, чем бы вы ни занимались и каких бы успехов не достигли. Поэтому, надо относиться к себе с самоиронией. Мне кажется, я этому научилась как раз в тот момент, когда меня особенно часто стали называть секс-символом…»