Как добиться эффекта выгоревших на солнце волос с помощью окрашивания

Лето перевалило за половину и уже медленно катится вниз, к осени, а отпуск вам до сих пор так и не светит? Сочувствуем и предлагаем поднять настроение с помощью окрашивания волос — все знают, что после таких процедур жизнь сразу начинает налаживаться. Может, и отпуск все же нарисуется! Как получить эффект выгоревших на солнце волос, даже если все лето вы провели в душном офисе?

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Что такое солнечный цвет волос?

На самом деле это скорее техника, чем конкретный цвет. Волосы, которые выглядят так, будто их поцеловало солнце, имеют плотный базовый цвет с оттенками более светлых тонов в той же цветовой семье по всей голове. Например, обладательница светлых волос холодного тона выберет осветление очень светлым холодным оттенком блонда.

«Хотя волосы цвета солнечного поцелуя чаще всего встречаются у блондинок, светло- и средне-русых, этот эффект может быть достигнут практически с любым цветом волос», — объясняет стилист Евгения Куклина.



Как сделать волосы цвета солнечного поцелуя

Поскольку солнечный цвет волос не является одномерным и требует бликов, его лучше доверить профессионалу. Специалисты по окрашиванию волос чаще всего создают эффект, будто волосы были естественным образом осветлены солнцем, используя одну из двух приведенных ниже техник.

Балаяж

Балаяж уже несколько лет является невероятно популярной техникой осветления волос, благодаря тому, насколько естественными получаются блики. Он создает чрезвычайно естественный эффект, поскольку колорист свободной кистью наносит блики на волосы, не используя фольгу.

«Это совершенно индивидуальная процедура, которую невозможно полностью повторить на другой женщине даже с очень похожими волосами. При ее использовании для создания эффекта солнечного выгорания часто делают акцент на передней части волос в виде тонких прядей у лица», — объясняет Евгения.



Фолаяж

Еще один способ добиться солнечного эффекта — сделать фольгированное окрашивание, при котором колорист вручную закрашивает пряди нужным оттенком, а затем оборачивает их фольгой. Эта техника используется для создания глубины тона, которая может возникнуть, когда блики наносятся красками двух-пяти оттенков (в зависимости от исходного цвета и длины), и они при этом выглядят естественно.

«Фолаяж часто используется на темных волосах, потому что фольга делает процесс осветления более интенсивным и позволяет использовать более широкую гамму красителей одновременно», — рассказывает Евгения.



Как ухаживать за «выгоревшими» волосами

После получения солнечного оттенка важно убедиться, что ваш уход за волосами подобран правильно.

Используйте безопасные для цвета средства

Главный ключ к тому, чтобы цвет волос не потускнел, — использование безопасных для цвета шампуня и кондиционера.

«Этот дуэт, если он выбран верно, бережно относится к новому оттенку и работает на укрепление, усиливая слабые связи между волосами и защищая пряди от будущих повреждений», — говорит Евгения.



Держите «латунь» подальше

Если вы заметили, что ваш цвет, полученный «на солнце», становится медным, вы можете сделать коррекцию прямо у себя дома.

«Во-первых, используйте шампунь с красителем для светлых волос холодного тона. Насыщенные фиолетовые пигменты противостоят нежелательным желтым и оранжевым оттенкам (если вы специально с колористом ушли именно в эту сторону, вам эта рекомендация не нужна)», — объясняет стилист.



Тонируйте волосы

Во-вторых, нелишним будет включить в свой уход за волосами тонирующий блеск. Обычно он одновременно подкрашивает и глубоко кондиционирует волосы.