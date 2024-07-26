Актриса Дрю Бэрримор показала лицо без макияжа на новом видео

Американская актриса Дрю Бэрримор показала естественную внешность на новом видео. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 18 миллионов подписчиков.

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49-летняя звезда боевика «Ангелы Чарли» сняла, как собирает вещи перед поездкой на мероприятие бренда Wanderlust, которое пройдет в Сиднее, Австралия. Она запечатлела домашний интерьер, в том числе ванную комнату с несколькими картинами и зеркалами на стенах.

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Знаменитость предстала перед камерой в серой футболке и массивных очках в черепаховой оправе. Она распустила волосы, уложив их на одну сторону, и отказалась от макияжа, продемонстрировав лицо крупным планом.

В июне американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон также показала естественную внешность и восхитила фанатов.