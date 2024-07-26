Как избавиться от жирного блеска на лице

Топ-визажистка Ксения Бохо раскрыла россиянам способы избавиться от жирного блеска на лице. Ее комментарий публикует WomanHit.

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По словам эксперта, для решения данной проблемы в первую очередь следует отказаться от применения спиртовых лосьонов. Подобные средства при регулярном использовании провоцируют выработку себума. В то же время не следует умываться с мылом, поскольку щелочная среда способствует размножению бактерий.

В свою очередь, улучшить состояние кожи помогает регулярное увлажнение, отметила специалистка. Кроме того, сократить количество видимого жира получится посредством матирующего тонального крема и пудры, а также фиксатора для макияжа с матовым финишем.

Ранее в июле американский врач Линдси Зубрицки перечислила четыре вредные привычки в летний период.