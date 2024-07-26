Как носить прямые джинсы летом 2024

«Джинсы и нарядный топ» - сейчас можно сказать, универсальный ответ на излюбленный вопрос женщин: «Что надеть?». Может, фраза и воспринимается уже как клише, но может быть очень полезным параметром при выборе наряда. Простая и эффектная, такая комбинация весьма полезна, например, для праздничного сезона, особенно, когда не надо заморачиваться насчёт платья. И сейчас подобная ретро-формула, отсылающая нас к моде 90-х и даже 80-х, переживает второе рождение. В первое своё пришествие джинсы скинни и кроп-топы были униформой для таких женских музыкальных группа, как Destiny Child, а Кэмерон Диаз и Мэрайя Кэри слыли чемпионками среди знаменитостей по количеству подобных образов на красных дорожках.

Стилизуем прямые джинсы с элегантными блузами для вечеринок в июле 2024

Например, ещё в августе 2022-го Кэти Холмс, поклонница джинсовых образов ещё со времён «Бухты Доусона» (1998-2003), показала на церемонии iHeartRadio Jingle Ball Awards длинный топ из плотного тёмно-синего сатина, прямые джинсы и кроссовки New Balance. Тогда появление актрисы в таком виде вызвало бурные дебаты в соцсетях о том, стоило ли возрождать стиль начала 2000-х по прошествии более двадцати лет. Не всем образ Холмс пришёлся по душе. А вот то, как предлагает носить популярный «дуэт» певица Рианна нравится многим. Она это делает без намёка на копирование некогда популярных образов MTV. Более того, сочетание «джинсы-блузка» стало её модной фишкой.

Например, певица одной из первых надела инкрустированные кристаллами джинсы из весенне-летней коллекции 2023 от JW Anderson. И дополнила их блестящей рубашкой от Khaite, туфлями «металлик» на каблуках от Amina Muaddi и ювелирными украшениями с бриллиантами. Во время двух беременностей она и вовсе привыкла щеголять в широких, даже мешковатых джинсах (как правило, от Agdole) с различными топами-браллеттами, гордо демонстрируя округлившийся живот.

С прошлого года на подиумах также показывают примеры данного сочетания от ведущих мировых дизайнеров. Coperni осовременил «дуэт» декорированным топом и рваными прямыми джинсами в рамках осенне-зимней коллекции 2023. Тогда как Донателла Версаче заглянула за вдохновением в архивы середины 90-х и выдала джинсы с классическим для бренда принтом Медузы Горгоны и корсетом.

«Я хотела вернуться к разрезам и форме одежды, чтобы сосредоточиться на идеальном маленьком чёрном платье, идеальном чёрном костюме», - объяснила она своё внимание к деталям.



Бренд Conner Ives своей «маковой» коллекцией отпраздновал ностальгию – в ней были образы, отсылающие к Кейт Мосс и её пребыванию на фестивале в Гластонбери. А Parent Trap представил трендовые джинсы и декорированные топы с отделанными кристаллами ремнём, а также сочетание платья пастушки и прямых джинсов.