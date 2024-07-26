Какие льняные брюки выбрать: восемь вариантов

Натуральность, воздухопроницаемость, износостойкость, универсальность, благородность. Все это про, не побоимся этого слова, главную вещь летнего гардероба — льняные брюки. Такая пара способна решить все ваши проблемы, куда бы вы ни собирались. Даже если в теплое время года вы предпочитаете носить юбки и платья, льняные брюки — это непременный must-have, потому что стильно и нежарко.

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Итак, текущий сезон про свободу — самовыражения, действий и силуэтов. Никакой скованности, а значит, берем на вооружение модели вроде элегантных палаццо, дерзких wide-leg и уютных пижамных вариантов. Посадка может быть как высокой, так и средней, но не забываем, что низкая недавно проснулась от многолетней спячки, и смело носим брюки на бедрах.

Пожалуй, единственное, на что действительно важно обратить внимание при выборе льняных брюк, — это сама ткань, которая не должна просвечивать, поэтому хороши и смесовые опции.

Что до стилизации, то подойдут и футболки, и майки-алкоголички, и кроп-топы, и жилеты. Заправляем лаконичную рубашку и идем в офис, а вечером в театр. Рубашка навыпуск — и вот уже образ на прогулку или в путешествие готов! Актуальные рубашки с коротким рукавом добавят драйва. А пиджак как завершающий аккорд — торжественный и яркий. Хотя прохладным вечером можно накинуть на плечи и тонкий кардиган.

Фото образов.