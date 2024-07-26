Что обсуждали в социальных сетях на этой неделе: видеодайджест «Рамблера»

Не успеваете следить за всеми событиями в стремительном потоке информации? «Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости прошедшей недели. Смотрите наш еженедельный видеодайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые активно обсуждали в социальных сетях.

Платье из «Секса в большом городе» стало трендом в Сети.

Откровенное платье героини «Секса в большом городе» из 1990-х годов стало трендом в сети. Речь идет об облегающем темно-сером мини-платье без рукавов. Так, пользовательницы сервиса TikTok по всему миру стали включать в свой гардероб подобную одежду и снимать в ней видео.

Желтый френч — лучший тренд лета 2024.

Масляно-желтый цвет стал главным оттенком этой весны и лета, покорив не только подиумы, но и мир нейл-арта. Этот тренд подходит для разной длины и формы ногтей. Классический френч желтого цвета и хромированная втирка сверху смотрятся элегантно и свежо.

Названа самая красивая женщина в мире.

Британский пластический хирург Джулиан де Сильва назвал самую красивую женщину в мире. Ею стала американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой. Так, специалист соотнес лицо звезды сериала «Ход королевы» с правилом золотого сечения. Оказалось, что его пропорции на 94,66 процента близки к совершенству.

Внешность Тома Харди на новых фото папарацци удивила фанатов.

46-летний артист был замечен у ресторана. Харди предстал перед камерами в белой футболке и свободных джинсах, задние карманы которых оформлены принтом в виде черепов. Читатели портала, в свою очередь, разделились во мнениях по поводу внешности звезды.