Оксана Федорова поделилась кадрами в откровенном наряде со слонами

Российская актриса, телеведущая, «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова снялась в откровенном наряде со слонами. Звезда позировала с животными на плантации и поделилась кадрами в соцсетях.

«Оказывается, и в Сочи живут слоны. Во время съемок ни один слон не пострадал», — отметила она.



Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Вот это охрана», «Роскошная Оксана», «Вы очень крутая», «И в Таиланд можно не ехать», «Чудесные кадры», «Какая красота», «Вау, а вы смелая», «Прекрасно выглядите».



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Звезда признавалась в интервью для YouTube-шоу «Не принято обсуждать», что в целом довольна своей внешностью, но в ее жизни был период, когда она сильно комплексовала из-за своих гибких ног и осанки. По словам телеведущей, с этим ей удалось справиться благодаря занятиям танцами и пением.

«Мисс Вселенная» в 2011 году вышла замуж за сотрудника администрации президента РФ Андрея Бородина, оставив в прошлом расторгнутый брак с немецким предпринимателем Филиппом Тофтом и разорванную помолвку с певцом Николаем Басковым. В 2012 году Федорова впервые стала матерью, родив мальчика Федора, а в 2013 году у звезды появилась дочь Елизавета. Также от предыдущих отношений у супруга телеведущей есть трое сыновей: Никита, Иван и Александр.