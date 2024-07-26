В России захотели запретить бренд «WBНУТЫЙ ВЭБЭНУТЫЙ»

Wildberries подала в Роспатент жалобу на товарный знак «WBНУТЫЙ ВЭБЭНУТЫЙ». Об этом сообщает РБК.

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Популярный маркетплейс захотел запретить бренд индивидуального предпринимателя Ольги Кащевой из Краснодара, так как он «противоречит принципам морали». Из-за этих соображений компании уже пришлось сменить название для торговли на площадке на «МАНИФЕ$ТОР».

Кащева зарегистрировала торговую марку в июне 2023 года «WBНУТЫЙ ВЭБЭНУТЫЙ» для продажи печатной продукции, домашней и кухонной посуды и утвари, одежды и обуви.

«С прошлого года алгоритмы Wildberries запретили нам размещать внутреннюю рекламу на маркетплейсе, а с этого года также стали отклонять статьи на WB Guru с упоминанием товаров нашего бренда. А все потому, что название бренда "WBнутый" показалось Wildberries неправильным и неприемлемым. И это несмотря на то, что бренд "WBнутый" запатентован и имеет все необходимые документы от государственных органов!» — написала она в соцсетях.



По словам Кащевой, Wildberries категорически не идет на контакт и настаивает, что зарегистрированная ей марка компрометирует маркетплейс, так как является нецензурной.

В апреле 2023 года суд в Красноярске распорядился в течение трех месяцев переименовать сеть ресторанов скандально известной франшизы «Ёбидоёби», так как текущее название, по мнению суда, «противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали» и может вызывать у людей ассоциации с ненормативной лексикой. Ранее управление ФАС в Волгоградской области запретило рекламу сета суши под названием «КуниЛи».