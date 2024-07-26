Актриса Дрю Бэрримор снялась без макияжа и фильтров

Звезда фильма «Ангелы Чарли», актриса Дрю Бэрримор показала лицо без макияжа. Снимком она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя актриса снялась без макияжа и фильтров. В кадре Дрю Бэрримор собирала вещи перед поездкой на мероприятие бренда Wanderlust, которое пройдет в Сиднее. Поклонники остались в восторге от красоты актрисы и назвали ее «неземной».

В конце августа Дрю Бэрримор была вынуждена покинуть запись интервью с певицей Рене Рэпп в Нью-Йорке из-за агрессии Бусто. Посетитель культурного центра 92NY на Манхэттене (Нью-Йорк, США) сначала позвал Бэрримор из аудитории по имени, и та поздоровалась с ним. После этого мужчина начал приближаться к сцене, выкрикивая собственное имя. Он требовал, чтобы Бэрримор встретилась с ним.

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Полицейские задержали Бусто, когда он интересовался домом актрисы на Лонг-Айленде (Нью-Йорк, США). Известно, что мужчина прогуливался от дома к дому, разыскивая дом актрисы, нашел его и ходил рядом, после чего встретил правоохранителей.