Самые стильные образы с красной дорожки по случаю «Олимпийских игр»

Вчера вечером в Париже мировые селебрити объединились на красной дорожке по важному поводу. Речь идёт о праздновании старта «Олимпийских игр» 2024 года в Париже в преддверии официальной церемонии открытия. Чем не повод! В звёздном списке гостей был председатель и генеральный директор LVMH Бернар Арно, председатель и генеральный директор Comcast NBCUniversal Брайан Робертс, обладатель премии «Грэмми» и креативный директор мужской коллекции Louis Vuitton Фарелл Уильямс, а также Анна Винтур из Vogue и многие другие!

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Праздник, организованный Шарлиз Терон, Сереной Уильямс, Розалией и Омаром Саем в здании Fondation Louis Vuitton, стал настоящим спортивным вечером. Гостей ждал настольный теннис и футбол, стрельба из лука, а также интерактивные инсталляции под руководством Фарелла. А что в меню? Избранные деликатесы от шеф-повара Жана Имбера, отмеченного звездой Мишлен, и коктейли от Moët Hennessy.

Но прежде чем толпа спортсменов, дизайнеров, художников и артистов погрузилась в веселье, они прошли по красной дорожке в нарядах, подходящих для гламурной ночи. Оцените их и вы!