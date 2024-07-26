Стрижка каре — модный тренд 2024-2025 годов

Стрижка каре не теряет своей актуальности, из года в год меняются лишь ее интерпретации. Каре носят многие знаменитости, пожалуй, самая известная — главный редактор американской версии журнала Vogue Анна Винтур, она верна этой стрижке уже около 50 лет. «Лента.ру» рассказывает, какие виды каре в 2024 году на пике популярности и как подбирать их в зависимости от формы лица и типа волос.

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Что такое каре

Под каре часто понимают женскую стрижку с ровным отрезом волос — до линии скулы или нижней челюсти. Но это не совсем так, объяснила «Ленте.ру» мастер международного класса, парикмахер-модельер, чемпион в командном зачете Международного конкурса парикмахерского искусства G.Kot Наталья Котикова.

Главное заблуждение в том, что каре — это просто короткие волосы. Хотя на самом деле это техника стрижки, когда каждая последующая прядь длиннее предыдущей. Каре никогда не выйдет из моды, так как на его классической основе могут быть построены различные формы стрижки Наталья Котикова парикмахер-модельер



Идеальное классическое каре — на прямых волосах, но стрижку не стоит списывать со счетов обладательницам волнистых или даже кудрявых волос. Нужно только правильно подстричь и уложить их.

Откуда взялось название «каре»? Когда каре только появилось, его стригли с ровной плотной челкой — так, чтобы лицо получилось будто бы обрамленным в квадрат. А по-французски carre и означает «квадрат». Несмотря на то что с каре традиционно изображалась египетская царица Клеопатра, а в Средние века эту прическу носили мужчины, своей популярностью она обязана французской актрисе Еве Лавальер, жившей в начале XX века. Она искала способ омолодиться и с таким запросом пришла к своему парикмахеру. Тот, недолго думая, отрезал ее длинные волосы чуть ниже линии челюсти — и эффект оказался потрясающим. Насмотревшись на звезду, поклонницы начали копировать ее прическу. Такую стрижку и назвали каре.



Виды каре, модные в сезоне 2024-2025

Классическое каре

Каре в самом базовом его варианте — это классический боб, то есть стрижка, при которой волосы заканчиваются ниже уха, но выше плеча. При этом около лица должны быть более удлиненные пряди, а на затылке — более короткие, чтобы сохранялся максимальный объем волос.

Такая стрижка очень вариативна в укладке: волосы можно завить, а можно наоборот выпрямить; при желании можно изменить прямой пробор на косой и создать совсем иной силуэт прически.

Французское каре

Популярность стремительно набирает французское каре — это стрижка до середины уха или по его мочку. В некотором смысле оно даже больше близко к пикси. Главная деталь этой стрижки — укороченная челка, иногда рваная, она делает образ более смелым и дерзким.

Такое каре принято укладывать очень небрежно, будто его обладательница только проснулась и встала с кровати. Но можно уложить его и относительно аккуратно — тогда получился образ актрисы Натали Портман из фильма «Леон».

Удлиненное каре

Если хочется попробовать каре, но страшно радикально менять длину, можно сделать удлиненную версию стрижки. В таком каре волосы доходят до плеч или даже немного закрывают их: такую прическу легко собрать в хвост или небольшой пучок.

Удлиненное каре может дополнить рваная челка или челка-шторка — удлиненная, распадающаяся по обе стороны от лица



Каре средней длины

Если короткое каре — слишком смело, а удлиненное уже не хочется, можно попробовать каре средней длины. В нем самые длинные волосы должны доходить до середины шеи. Такую стрижку при желании легко собрать в небольшой низкий хвост, либо дополнить челкой.

Асимметричное каре

Асимметричное каре — это боб, у которого волосы с одной стороны лица сильно короче, чем с другой. Чаще всего такую стрижку делают с косым пробором — так прическа будет выглядеть эффектно.

А вот асимметричное каре в сочетании с челкой — это уже антитренд, который отсылает к образам середины 2010-х



Асимметричное каре особенно подойдет вам, если черты лица крупные или несимметричные — интересная стрижка отвлечет внимание от недостатков и подчеркнет достоинства.

Каре «на ножке»

В моду возвращается хит нулевых — каре «на ножке». Это форма стрижки, при которой парикмахер сзади максимально убирает длину волос, оставляя самые длинные пряди спереди, по бокам и на затылке. Получается, что основная масса шевелюры будто опирается на более короткую, как шляпка гриба на ножку — отсюда и название.

Такая стрижка больше подойдет стройным женщинам с длинной шеей — она хорошо смотрится, когда подчеркивает худобу. Если есть лишний вес, такая стрижка может визуально прибавить еще несколько килограммов.

Каре с удлинением на лицо

Модным в сезоне 2024-2025 будет давно забытое каре с удлиненными прядями у лица. Такая стрижка подойдет для всех типов лица, кроме вытянутого овала.

Кудрявое каре

Кудрявые волосы — не помеха для тех, кто хочет примерить на себя каре. Но стричь такие волосы нужно в особенной технике, чтобы не получить эффект «треугольника», когда основной объем концентрируется не у макушки, а на концах волос.

«Лучше не стричь каре одной длины обладателям кудрявых или вьющихся волос, иначе внизу стрижки получится треугольник — слишком большой объем в одном месте», — пояснила Наталья Котикова. Для обладательниц таких волос обязательна градуировка в несколько слоев.

Существует техника сухой стрижки кудрявых волос — ее удачно будет применить и для каре. Мастер не смачивает волосы, чтобы выровнять их длину, а создает форму стрижки, отталкиваясь от того, как лежат завитки.

Как выбрать каре по форме лица

Наиболее эффектно образ выглядит, когда форма стрижки подобрана под форму лица. Это позволяет скорректировать имеющиеся недостатки и отвлечь от них внимание. Собеседница «Ленты.ру» пояснила, как лучше стричь каре для разных форм лица.

Овальное лицо

Овальное лицо не нуждается в коррекции, поэтому его обладательница может выбрать любую длину и форму каре. Например, сначала подстричь удлиненное каре с челкой, а потом сменить его на дерзкое французское.

Круглое лицо

Людям с круглым лицом не подойдет каре одной длины до подбородка и с пробором посередине. «Для круглого лица обязательно нужна градуировка, то есть разница в длине между прядями, на теменной зоне», — пояснила Наталья Котикова.

Вытянутое овальное лицо

Для удлиненного лица подойдет каре с прямой челкой. «Градуировка челки в данном случае противопоказана, чтобы визуально еще больше не вытянуть лицо», — посоветовала парикмахер.

Квадратное лицо

Для квадратного лица лучше выбирать каре, которое заканчивается ниже линии челюсти, чтобы не акцентировать внимание на самой широкой части и зрительно вытянуть форму. Хорошо подойдет и каре с удлинением на передних прядях.

Треугольная форма лица

Для треугольного лица, напротив, самым удачным выбором будет каре, отрезанное четко по линии челюсти, а к тому же еще и уложенное так, чтобы кончики были завернуты внутрь. Это сделает образ более гармоничным и добавит дополнительный объем там, где его не хватает.

Лицо с двойным подбородком

«Если есть второй подбородок, категорически нельзя делать каре, в котором самая длинная прядь заканчивается в зоне второго подбородка. Иначе взгляд человека будет акцентироваться именно на этой зоне», — пояснила Наталья Котикова.

Лучше выбирать чуть удлиненное каре или асимметричное, в котором передние пряди длиннее задних.

Как выбрать каре по типу волос

Каре на тонких волосах

На тонких волосах лучше не создавать каре одной длины, выгоднее сделать градуировку для создания объема.

Каре на пушистых волосах

Пористые, сильно пушащиеся волосы могут быть не самым удачным выбором для классического каре, потому что их придется «усмирять» большим количеством стайлинговых средств. Для таких волос лучше выбирать стрижку, при которой легкий творческий беспорядок пойдет на пользу, — например, хаотичное рваное французское каре.

Как правильно укладывать каре

«Только мастер, сделавший стрижку, может грамотно объяснить, как лучше ее укладывать», — объяснила Котикова. Но все же есть несколько универсальных советов для разных видов волос.

Прямые волосы

Обладательницам плотных, низкопористых, «зеркальных» волос повезло больше всего: классическое каре им укладывать практически не придется: стрижка сама ляжет, как нужно. Можно добавить немного больше объема прическе, использовав текстурирующий спрей: его нужно нанести на волосы с расстояния вытянутой руки и взбить прическу руками, создавая небольшой беспорядок на голове.

Если волосы прямые, но пористые (то есть сильно пушатся) или склонны к небольшому завитку, можно после мытья головы высушить волосы при помощи фена и брашинга — круглой расчески. Или использовать фен-щетку: это и фен, и брашинг одновременно. Главное — использовать специальные термозащитные средства.

Но ни в коем случае не используйте масляные текстуры до сушки волос феном или до вытягивания их утюжком: с такими средствами получится создать эффект «сковороды» — сильно нагретое масло начнет практически «кипеть» на волосах, сжигая их. Масло в небольшом количестве можно использовать как финальный штрих готовой укладки.

При использовании фен-щетки важно помнить, что это лишь дополнительный инструмент для сушки волос, пользоваться им стоит, когда волосы на 80 процентов подсохли естественным путем или при помощи более мощного фена



Кудрявые волосы

Каре на кудрявых волосах укладывается так же, как и любая другая «кудрявая» стрижка — при помощи насадки-диффузора на фен. Для этого после мытья и большого количества кондиционера без силиконов нужно прямо на очень мокрые волосы нанести гель для волос и поотжимать пряди руками. После подсушить прическу хлопковой футболкой или полотенцем из микрофибры и дать немного подсохнуть естественным путем.

Далее настанет время сушки: нужно сложить пряди в диффузор выключенного фена, прижать его к голове и включить на комфортную для кожи температуру.

После каждой высушенной пряди фен нужно отключать и только потом убирать его от головы, а далее складывать в чашу насадки новую порцию волос. Так получится сделать прическу наиболее структурированной и без пушка



Волосы, уложенные таким образом при помощи геля и фена, могут на ощупь показаться сухими и «хрустящими»: эта корочка называется каст, ее легко разбить, взбив пряди руками.

Некоторые пряди, которые подкрутились слабо или не подкрутились вовсе, можно отдельно выделить при помощи конусообразной плойки. Главное — не выставлять очень маленькую или, напротив, очень высокую температуру на ней. При первой волосы просто не накрутятся, а при второй — сгорят.