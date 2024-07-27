Бьянка раскрыла детали своего похудения на 35 килограммов

Некоторое время назад певица Бьянка старалась избегать публичной жизни. Татьяна Липницкая (настоящее имя певицы) редко давала интервью, но все еще публиковала контент в соцсетях. В какой-то момент скрывать тот факт, что она поправилась, было невозможно — позже звезда призналась, что ее вес достиг 90 килограммов при росте 168 сантиметров.

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Увидев цифру, певица попросила назначить ей лечение.

«Я нашла хорошего эндокринолога, что оказалось очень важным. У меня был жесткий сбой гормонов. Когда я встала на весы, я расплакалась», — поделилась знаменитость в шоу «Алена Блин Посидим».



Татьяна рассказала, что принимала БАДы, делала капельницы, а еще втирала в кожу, туда, где не растут волосы, «мужской гормон», и буквально через два месяца цифры на весах поползли вниз.

Следом Бьянка подключила правильное питание, а уже после решилась на пластическую операцию, о которой, по ее словам, всегда мечтала. Врач, подчеркнула артистка,«не сделал бы ничего хорошего», если бы она не сбросила лишний вес.

«Такую процедуру делали очень многие мои коллеги-девочки. У тех, кто не хочет говорить, я вижу ее сразу. Делали, например, Анна Асти и Рита Дакота», — рассказала Бьянка и подчеркнула, что это не липосакция, а липомоделирование, когда из живота «забирают» жир и вкачивают в ягодицы.



Сейчас своим телом Бьянка полностью довольна.

«Когда я была пышной, чувствовала себя плохо. Я была не в своей тарелке, хотя я искренне считаю, что все-таки не в самой красоте дело, в наполнении тоже, естественно. Но мне всегда хотелось быть в форме, а не ходить с рюкзаком», — отметила она.



В общей сложности Татьяна похудела на 35 килограммов, и у нее, на минуточку, нет ни одной растяжки.

Результат, признаться, впечатляет, особенно смотря на фото артистки до и после похудения. Ими, к слову, она делилась в своих соцсетях не так давно.