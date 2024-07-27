Пять ошибок, которые приводят к загрязнению пор

Врач-физиотерапевт Евгений Репко перечислил причины, которые приводят к появлению черных точек, сообщает издание Lady Mail.ru.

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По его словам, загрязнение кожи происходит вследствие растягивания пор и усиленной работы сальных желез. Это может быть как временным явлением из-за полового созревания, так и следствием ошибок в уходе.

Неправильный домашний уход

Если вы неправильно определили свой тип кожи и не так подобрали косметику, то кожа становится жирной.

Запишитесь на прием к косметологу и попросите его помочь в выборе средств для ухода.

Чрезмерное использование средств с кислотами

Эта ошибка ведет к нарушению гидролипидной мантии, а влага усиленно теряется. Поэтому кожа стягивается, а поры расширяются.

Баня и сауна

Если вы подвергаете кожу повышенным температурам слишком долго, появляется избыточное выделение кожного сала. Эксперты советуют ходить в баню и сауну по определенной схеме, а сразу после этого отказаться от применения средств и дать коже отдохнуть.

Вредные привычки

Употребление алкоголя изменяет работу сосудов и провоцирует быстрое старение кожи. Коллаген и эластин вырабатываются заметно хуже, а поры растягиваются.

Загар

Солнечные лучи делают кожу сухой, отчего роговой слой эпидермиса уплотняется. Кожное сало плохо выводится через поры, появляются прыщи и черные точки.