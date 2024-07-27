Эксперты оценили модные образы Кейт Миддлтон

Специалисты в области моды изучили новый стиль Кейт Миддлтон и объяснили, в чем заключается изменения, сообщает издание Marieclaire.

Если сравнивать текущий стиль принцессы с прошлогодним, можно заметить одну важную деталь – она отказалась от высокого каблука. Если раньше Кейт надевала фирменные лодочки с высоким каблуком, то теперь она все чаще делает выбор в пользу квадратного каблука около шести сантиметров.

Помимо этого, после летних каникул Кейт Миддлтон заметили в брючных костюмах разных спокойных цветов. Она также отказалась от большого количества аксессуаров: на ней больше нельзя заметить ни сережек, ни кулонов или браслетов.

По мнению экспертов, принцесса как будущая королева Великобритании постепенно переходит об образа молодой модницы к образу монарха как предстоящего статуса.

При этом стоит заметить, что как королева Камилла, так и Елизавета II тоже всегда носили низкий каблук и делали ставку на классические образы.