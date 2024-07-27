41-летняя Ксения Бородина показала фигуру в купальнике на яхте

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала фото в купальнике. Снимком она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя Ксения Бородина показала фигуру в черном слитном купальнике, которое дополнила повязкой на бедрах. Она также распустила волосы и предпочла остаться без макияжа. Съемка прошла на палубе яхты, которую она сняла в Турции вместе с Катей Жужей.

Ксения Бородина недавно призналась, что не любит фотографироваться в купальнике. Бородина сейчас весит 51-52 килограмма, а хочет похудеть до 48. Ради этой цели она полностью отказалась от сладкого, начала дисциплинированно посещать спортивный зал, пить много воды и есть один-два раза в день.

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Блогер отмечала, что ради фигуры готова ограничивать свои «хотелки», но не собирается скрывать, как тяжело это дается. По мнению Бородиной, у многих ошибочно складывается представление о стройных людях, которые якобы не прикладывают особых усилий и выглядят хорошо. Знаменитость подчеркивала, что за идеальными формами практически всегда стоит большой труд и строгая дисциплина.

У звезды двое детей: 15-летняя Маруся от бизнесмена Юрия Будагова и 8-летняя Теона от предпринимателя Курбана Омарова.