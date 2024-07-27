Зендея покорила публику своим образом на предолимпийской вечеринке в Париже

Актриса стала главной звездой вечера. 25 июля в Париже состоялась вечеринка, посвящённая открытию Олимпийских игр. В одном месте собрались спортсмены, известные актёры, музыканты и общественные деятели. Всё внимание к себе приковала Зендея, которая появилась на вечеринке в утончённом образе от Louis Vuitton.

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Исполнительница главной роли в фильме «Претенденты» позировала перед фотографами в мерцающем чёрном платье на бретелях. Актриса поработала над имиджем и перекрасила волосы в светлый оттенок. Кстати, именно с таким цветом шевелюры Зендея появилась на парижской презентации спортивной драмы несколько месяцев назад.

Хотя голливудская звезда не является профессиональной спортсменкой, её роль в «Претендентах» получила высокую оценку критиков. Для каждого мероприятия, посвящённого фильму, актриса выбирала образ с «пасхалками» и заявляла, что спорт тоже может быть стильным.

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