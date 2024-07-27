Звезда «Слова пацана» купила за 700 тысяч рублей кроссовки

15-летняя Анна Пересильд, известная благодаря роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», поделилась своим увлечением шопингом. Юная звезда посетила магазин Никиты Ефремова, реселлера и полного тезки известного актера, и потратила 700 тысяч рублей на несколько пар обуви.

В эфире YouTube-канала Ефремова Анна рассказала, что приобрела обувь в подарок, а также упомянула о покупке кроссовок OFF White x Nike Air Jordan 4, которые также есть у ее 12-летней сестры Марии. Ефремов отметил, что эта модель является одной из самых дорогих.

В интервью Анна прокомментировала критику по поводу своих нарядов и макияжа, которые многие считают слишком взрослыми для ее возраста. Она выразила удивление тем, что каждый её образ обсуждается, и отметила, что восприятие её стиля не всегда учитывает её личные интересы и желания.

Напомним, что дочери Анна и Мария являются детьми Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Пара рассталась в 2020 году, не оформив свои отношения официально.

Ранее новый возлюбленный Юлии Пересильд рассказал, что думает о таланте актрисы.