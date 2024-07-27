Еще в январе Инстасамка взяла курс на естественность и удалила все филлеры из лица. Следующими в очереди оказались губы: на прошлой неделе Даша уже показывала первые фото сразу после растворения филлера, но тогда оценить результат мешали шокирующие (и, к счастью, временные) последствия процедуры.

Сейчас отек уже сошел на нет, а певица может похвастать своими новыми-старыми губами.

«Моя честная реакция сразу после того, как удалила филлеры из губ», — подписала она свежий тикток, где увеличивает губы...



Правда, на этот раз только визуально. В общем, делаем выводы: вполне можно обойтись без ботокса — коричневый карандаш в помощь!

К слову, ранее Дарья дала полезный совет девушкам, которые думают о пластике носа, и поделилась своим жутким опытом.

Инстасамка, Дина Саева, Надежда Сысоева и другие звезды удалили филлеры из губ: смотрим, что из этого вышло