Семь стильных идей маникюра в зеленых оттенках

Эксперты перечислили несколько необычных нейл-артов в зеленой гамме, пишет издание The Voice.

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Зеленый цвет является одним из самых популярных оттенков лака в 2024 году. Он ассоциируется с природой и придает образу свежесть.

Матча

Такой маникюр смотрится благородно и очень элегантно. Цвет китайского чая можно совместить с топом с мелким шиммером.

Фисташковое пралине

Ногти в цвет фисташкового мороженого или орехового пралине также прекрасно подойдут к летним образам.

Яблочный френч

Если вам надоел однотонный маникюр, то эта идея для вас. Для того, чтобы украсить кончики ногтей, подберите оттенок спелого зеленого яблока.

Матча-глазурь

Ноготочки будут выглядеть, как десерт из матчи, который щедро полили сверху глазурью. Этот необычный нейл-арт можно сочетать с сияющей втиркой.

Нежная мята

Если вы любите поэкспериментировать, попробуйте этот нежный оттенок, который сделает ваши руки ухоженными и придаст свежести.

Всевозможные зеленые оттенки

Если сложно определиться с цветом, можно выбрать сразу несколько цветов из зеленой гаммы и украсить ими кончики ногтей.

Кактус

Этот оттенок смотрится в меру ярким, но не вызывающим, а также придаст рукам изящности