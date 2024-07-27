Лимонный цвет: с чем сочетать и как носить

Сочные лимонные оттенки являются хитом этого лета, сообщает издание The Voice.

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Желтая гамма стала глотком свежего воздуха после классических базовых оттенков, поэтому вещи в лимонном цвете обязательно должны быть в гардеробе каждой модницы.

Фэшн-блогеры поделились секретами, как правильно подбирать такие вещи и с чем их сочетать.

Лимонные оттенки всегда хорошо подойдут к коричневым цветам. Например, можно надеть коричневые брюки со светло-желтым топом, а к ним подобрать темную соломенную сумку.

Кроме того, желтый идеально смотрится в сочетании с голубыми или синими оттенками. Попробуйте составить образ из свободной лимонной рубашки и шортами в бело-голубую полоску.

Еще один тренд лета – алые цвета. Если вы боитесь слишком броских красных оттенков, эксперты рекомендуют добавить хотя бы небольшой алый аксессуар к желтому топу или платью.

Для тех, кто хочет немного экспериментов, специалисты предлагают подумать над желтыми и зелеными цветами одновременно. Их довольно просто комбинировать: добавьте шорты или мини-юбку в зеленой гамме к лимонному верху.

Если вы слишком привыкли к классическим цветам, попробуйте надеть нейтральную белую юбку к светло-желтой рубашке. Такой аутфит не будет слишком вычурным, но при этом добавит свежести.

Для создания образа романтичной девушки используйте интересное сочетание розового и желтого. Для этого подойдут ажурная юбка-макси в розовом оттенке и желтый льняной топ.