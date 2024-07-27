Дочь Синди Кроуфорд высмеяли за внешность

Взрослую дочь американской супермодели Синди Кроуфорд раскритиковали в Сети за неопрятный внешний вид. 22-летнюю Кайи Гербер заметили на прогулке в Нью-Йорке.

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Девушка была одета в широкие спортивные штаны серого цвета и черный укороченный топ. Для удобства во время прогулки она выбрала кроссовки и дополнила образ белой массивной сумкой-шопером. Кроме того, Кайя спрятала глаза за солнцезащитными очками в модной оправе.

В момент встречи с папарацци дочь Синди Кроуфорд держала в руках смартфон. В ушах у нее были проводные наушники. Снимки были опубликованы в Daily Mail.

Читатели издания пришли к выводу, что девушка выглядит плохо, так как неопрятная одежда скрыла все ее достоинства.

«У этой девушки нет абсолютно никакой формы. И у нее очень высокомерный взгляд», - написали комментаторы.



Некоторые также отметили, что Кайя Гербер не дотягивает до своей знаменитой матери и не может быть моделью, так как не обладает красивой фигурой.

«У нее не то тело, чтобы быть моделью. Она бесформенная», - высказались подписчики.



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