Фото 62-летней Деми Мур в бикини ошеломило поколонников

Деми Мур осенью исполнится 62 года, но порой в это невозможно поверить. Недавнее фото в бикини заставило поклонников задуматься — а не пора ли заняться спортом.

© соцсети

© соцсети

Актриса Деми Мур — настоящая звезда красных дорожек, каждое ее появление вызывает бурные обсуждения в сети. 61-летняя знаменитость выглядит потрясающе — она сохранила стройную фигуру, блестящие волосы и горящие глаза. Добавьте к этому стильные наряды и получите невероятную женщину, которая, кажется, просто решила на стареть.

При этом звезда не стесняется показывать себя и без дорогих платьев. Например на отдыхе, рядом с крошкой-внучкой Луэттой. Деми облачилась в крошечное бикини белого цвета, лицо закрывает козырек кепки, но и так понятно, что копна черных волос так же прекрасна.

Фанаты не скрывают восхищения, ведь не каждая молодая девушка рискнет надеть такой купальник. Конечно, возрастные изменения на лицо, но нельзя сохранить молодую кожу в 61 год. Хотя многие признаются, что глядя на Деми, решили записаться в спортзал.