Кайли Дженнер восхитила фанатов фотографией в новом платье

26-летняя американская телезвезда Кайли Дженнер выложила на своей странице в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографии в откровенном платье.

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Новую фотосессию она сделала во время своего отдыха в Италии. Перед фотографом она позировала в черном платье без бюстгалтера. Фанаты высоко оценили новый образ своей любимой звезды.

В начале 2024 года сообщалось, что Кайли Дженнер перекрасила волосы в розовый цвет, а в начале июля фанаты обратили внимание, что Дженнер заметно похудела и теперь у нее выпирают не только кости, но и импланты.