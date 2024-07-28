Омбре и самодельный скраб: топ трендов макияжа в этом сезоне

29 июля мир отметит Международный день губной помады. Моду подчеркивать губы красным цветом придумали жители древней Месопотамии еще 5000 лет назад. И сегодня этот оттенок на пике популярности. Визажист звезд шоу-бизнеса Вадим Андреев рассказал «Вечерней Москве» о новых трендах макияжа.

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Сегодня красный — на острие моды. Наше жаркое лето как нельзя лучше сочетается с цветом спелых ягод. Можно использовать черешневые оттенки. Не ошибется тот, кто выберет и винные цвета. Чтобы выглядеть оригинально, выбирайте помады с металлическим эффектом. Ну а смелым особам подойдут цвета: малиновый, оранжевый, золотой. Но надо учитывать состояние кожи. Ярко-красная и темная помады изъяны дополнительно подчеркнут, поэтому советую не пренебрегать тональным кремом. Однако перебарщивать с косметикой не стоит. Делать акценты на собственных достоинствах и сохранять натуральность образа — один из трендов вот уже многие сезоны. Поделюсь своим любимым модным приемом создания эффекта зацелованных губ. Для этого ягодный оттенок помады наносится подушечками пальцев вбивающими движениями, чтобы не было четких контуров. Дополнительно можно таким же способом подчеркнуть «яблочки» щек. Это невероятно омолодит и освежит образ. Априори пухлые губки воспринимаются как признак цветущей молодости. Они делают женщину сексуальнее. Все розовые оттенки идут молодым представительницам прекрасного пола: более светлые подойдут для дневного выхода, в темном лучше появиться на вечеринке. Если же губы от природы сами по себе яркие, не нужно добавлять им цвет, достаточно просто подчеркнуть их с помощью общего макияжа.

А если нужно уменьшить?

Обладательницы чересчур пухлых губ могут без труда их зрительно уменьшить. Контурный карандаш наносится по внутренней стороне, а всю поверхность нужно заполнить цветом темнее натурального, с матовой текстурой.

Что говорит этикет

Четкие правила на уместность ношения тех или иных оттенков уходят в прошлое. Важно грамотно расставлять акценты в макияже и образе в целом. Классическое правило для тех, кто сомневается в своем выборе, — акцент или на глаза, или на губы. На романтическое свидание в самый раз придутся натуральные оттенки и увлажняющий бальзам легкого ягодного цвета. А на публичное выступление с фуршетом можно «выйти» в яркой помаде с плотной матовой текстурой. Она не подведет в течение всего вечера.

Как увлажнять

Лучшей для увлажнения губ признана маска, составленная также из двух компонентов в одинаковых пропорциях — меда и кокосового масла. Маску можно наносить хоть каждый день в течение 5–10 минут.

Увеличиваем аккуратно

Для визуального увеличения губ понадобится контурный карандаш. Нужно обвести им губы по внешнему краю, а потом заполнить поверхность губ, например нюдовой помадой с блеском.

Рецепт омолаживающего скраба

И скраб, и маску можно приготовить собственными руками в домашних условиях. Одну ложку меда смешиваем с одной ложкой сахарного песка, и средство для отшелушивания отмерших клеток готово. 20 минут держим и время от времени массажируем, а потом смываем теплой водой. Мед можно заменить миндальным маслом.

Эффект омбре

Техника плавного перехода от одного цвета к другому хороша не только для волос, но и для губ. Для этого понадобятся три оттенка одной гаммы — от темного к более светлому. Кисточкой создается переход. На каждый день выбирайте натуральные цвета.

Матовый шелк

Еще один тренд сезона — шелковистая матовая текстура помады. Любой цвет в таком исполнении получает дополнительную пигментированность — более стойкую, приятную губам. Для соблазнительного образа самое то.

Характер не скрыть

Девушка, выбирающая в повседневной жизни яркую красную помаду, чувствует себя раскованно на глазах широкой публики. Ее смелость обусловлена также желанием привлечь к себе внимание. Натуральные оттенки помады с влажным блеском подсказывают, что перед нами представительница прекрасного пола, любящая комфорт, естественность.

Внимание на глаза

Оттенки губной помады должны гармонировать с цветом волос и глаз. Индивидуальность темноглазых шатенок и брюнеток подчеркнет красная помада с оранжевыми нотками. Блондинок с голубыми и серыми глазами украсят нежно-розовые, персиковые, карамельные оттенки помады.

ТОП-10 ФАКТОВ, О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ

Пристрастие Ришелье

Поклонником помады был кардинал Ришелье. Он очень любил яблоки (на французском — pomme) и однажды попросил личного лекаря сделать бесцветную мазь из этого фрукта, которую наносил на верхнюю губу. В итоге слово перекочевало в русский язык.

Сначала была палочка

В XIX веке помада выглядела как карандаш, который заворачивали в шелковую бумагу. А в 1915 году американец Морис Леви разработал конструкцию с поршневым механизмом — футляр с рычажками по бокам. А спустя еще восемь лет появился привычный нам выкручивающийся тюбик.

Зеленый цвет для ТВ-шоу

В 1930-е годы в гриме дикторов на телевидении использовали помады ярко-желтых и зеленых цветов. Дело в том, что из-за красных фильтров черно-белых камер такие губы выглядели в кадре заметнее красных.

Ничего личного

В экономике есть понятие «эффект губной помады» — когда во время кризиса увеличиваются продажи мелочей из-за того, что люди не могут позволить себе больших расходов.

Символ патриотизма

Во время Второй мировой войны Черчилль лично распорядился наладить выпуск губной помады, потому что она «повышает моральный дух женщин». Появились даже специальные патриотичные оттенки — естественно, все они красные и алые.

А как в СССР?

В Советском Союзе модницам приходилось довольствоваться вазелином «Норка», который стоил 5 копеек. А вот помада, например, от «Диор» стоила 5 рублей.

Дорого-богато

Помаду Guerlain KissKiss Gold and Diamonds в золотом футляре, украшенном 199 бриллиантами, продают за 62 тысячи долларов (5,4 миллиона рублей). И это не предел! Марка H. Couture Beauty Diamond предлагает средство для губ за 14 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей) — на упаковке красуются более тысячи драгоценных камней розового цвета.

Приманка для вора

Согласно статистике, губная помада — это самый популярный товар у магазинных воров.

Приснится же…

Считается, что сон, в котором вы красите губы, сулит обман и разочарование. А вот в реальности все наоборот — это одно из лучших средств от хандры. Ведь еще Коко Шанель говорила: «Если у вас плохое настроение, накрасьте хорошенько губы. И действуйте».

Приятного аппетита

Женщина, которая красит губы хотя бы 5 дней в неделю, за свою жизнь съедает около 4,5 килограмма этого косметического продукта.