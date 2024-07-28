Молодые дизайнеры вдохновляются богатым наследием страны

В столице подвели итоги масштабного образовательного проекта «Феномен российской идентичности». Будущие дизайнеры представили на модном показе образы, в которых ими по-новому переосмыслены культурное наследие и история страны.

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В выставочном центре в арт-пространстве «Хлебозавод» показали лучшие модели участников проекта Института бизнеса и дизайна B&D, которые отобрало профессиональное жюри. Зрителям были представлены более 120 моделей.

— Мода — это визуальное высказывание, которое очень быстро реагирует на все происходящее вокруг и выражает размышление дизайнера, — считает руководитель Лаборатории моды Элина Андросова. — Тема российской идентичности сейчас невероятно актуальна. Наша сила — в единстве. В России живут разные этносы с уникальной культурой, но сердца всех народов страны бьются в унисон. Поэтому нам важно было показать, откуда рождается самобытный образ России.



По словам преподавателя, сейчас особенно заметен рост интереса студентов к исконным традициям и переосмыслению культуры разных народов и возвращение в моду этнических элементов.

— Студенты подготовили коллекции, которые основаны на переосмыслении. Например, черкеска какое-то время была формой Российской армии, — отметила Элина Михайловна. — Студенты находили опорные точки, от которых дальше выстраивали сложные художественные образы.



Шестикрылый Серафим

Конечно, перед показом в воздухе ощущалось волнение. Модели поправляли макияж и добавляли интересные детали к своему образу, а молодые дизайнеры вносили последние штрихи в готовые наряды.

Выпускница Елизавета Романенко внимательно осматривает темно-синее вечернее платье с корсетом, проверяя, насколько ровно расположен рисунок на нем.

— На создание этой серии платьев я вдохновилась живописью знаменитого русского художника Михаила Врубеля. Меня всегда привлекала загадка и мистика его полотен, — рассказала девушка. — В моей коллекции отражены культовые работы, такие как «Шестикрылый Серафим». Фрагменты этой картины отпечатаны на корсете и воланах платья.



Молодые дизайнеры не только сами придумывали завораживающие эскизы для своих коллекций, но и полностью создавали одежду, порой используя для этого необычные технологии. В корсете, например, использована настолько четкая печать, что даже при близком рассмотрении поражаешься, как точно передан каждый мазок мастера кисти.

— Принты я нанесла на ткань с помощью техники сублимационной печати, — объяснила Елизавета «Вечерней Москве». — Краски наносятся при определенной температуре и проникают в глубокие слои ткани. Благодаря этому точно передан цвет и пигменты закреплены настолько хорошо, что такой рисунок никогда не выцветет и не деформируется.



Вспоминаем нашу историю

Выпускник Института бизнеса и дизайна Илья Корин готовит к показу шерстяное длинное пальто, привлекающее внимание сочетанием красного и черного в рисунке.

Если присмотреться ближе, то можно увидеть, что изображение воина не нанесено красками, а соткано — Илья сам создал его на жаккардовом станке, освоив весь процесс.

— Мои образы отражают Смутное время, — рассказал молодой модельер. — Меня заинтересовало, что в России существует особый феномен — повторение смутных времен. Я стал глубже изучать эту тему и узнал, что такие времена наступают раз в 100 лет, но потом всегда неизбежен расцвет страны.



Как и положено настоящему творцу, Илья не старался скопировать какую-то старинную одежду, а создал собственный метафорический образ далекого прошлого, и, конечно, главным аккордом его коллекции стал цвет.

— У меня не было цели сделать историческую реконструкцию костюма. Но все же я включил некоторые элементы, как, например, застежки-хлястики — их можно увидеть, к примеру, на старинных русских кафтанах, — рассказал Илья, показывая необычные детали пальто.



Сказки оживают на подиуме

Третьекурсница Лайма Хуссейн украсила созданный ею костюм декоративными накладками, увитыми мелким цветным узором.

— Я вдохновлялась работами Ивана Билибина (художника, прославившегося своими иллюстрациями к русским сказкам и славянскому фольклору. — «ВМ»), проработанными до мельчайших подробностей, — пояснила «Вечерней Москве» Лайма. У девушки необычное происхождение. Ее мама — вьетнамка, а папа — сириец. При этом сама она выросла в России. — Для меня при разработке моделей очень важно использовать палитру разных культур, которые в своем творчестве я смешиваю, словно краски в живописи. Так я могу показать собственную картину мира, — рассказала о своем подходе к созданию образов девушка.



Многоликое единство

На протяжении показа было видно, насколько широко дизайнеры охватили разные аспекты многонациональной культуры России. Легкие образы с широкими юбками рождали ассоциацию с дымковской игрушкой, лаконичные серые платья — с кольчугами витязей. Представленные работы показали, как важно для молодого поколения обращение к собственным корням и поиск нового культурного кода, основанного на продолжении многовековых традиций.

Что ж, несколько лет назад традиционный кокошник завоевал популярность у современных модниц. Сейчас уже с уверенностью можно сказать — это было только началом!

ФАКТ

Русская культура всегда вдохновляла дизайнеров по всему миру. Все началось с балетных «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Позже Пьер Карден стал главным поклонником русской культуры ХХ века.