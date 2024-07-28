Актриса Катерина Ковальчук снялась в белом платье на девичнике

Актриса Катерина Ковальчук опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, сделанную на ее девичнике.

На снимке 31-летняя Катерина Ковальчук была запечатлена в белом мини-платье с открытыми плечами, которое дополнила массивными блестящими серьгами. Актриса стояла на фоне воздушных шаров, на одном из которых была надпись: «Bye-Bye Ковальчук» («Пока-пока, Ковальчук»).

6 мая 2024 года Гарик Харламов спровоцировал разговоры о помолвке. Юморист выложил видео, на котором показал возлюбленную Катерину Ковальчук с обручальным кольцом на безымянном пальце. Позже телеведущий подтвердил, что сделал предложение актрисе. 6 июня стало известно, что знаменитости поженились.

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Недавно Катерина Ковальчук выложила фотографию обручального кольца. По информации Telegram-канал «Звездач», ювелирное украшение выполнено из платины с бриллиантами круглой огранки. Общий вес камня — карат. Стоимость изделия составляет $6750 (около 594 тысяч рублей).

На днях мать Гарика Харламова опубликовала редкое фото с Катериной Ковальчук. Свекровь и невестка были запечатлены с бокалами шампанского в салоне свадебных платьев.

Ранее мать Гарика Харламова показала себя в свадебном платье.