Инстасамка показала результат удаления филлеров из губ

Рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева) снялась после того, как удалила филлеры из губ. Знаменитость опубликовала видео в TikTok.

Сначала 24-летняя Инстасамка показала свои натуральные губы, а после она увеличила их размер с помощью коричневого карандаша.

«Моя честная реакция сразу после того, как удалила филлеры из губ», — подписала видео артистка.



Несколько недель назад Инстасамка показала фото с раздутыми губами. Рэперша объяснила, что у нее остался отек после удаления филлеров. Интернет-пользователи были шокированы результатом. Тогда же знаменитость рассказала, что также хотела бы вернуть свои брови, которые сбрила в январе.

© соцсети

Инстасамка вышла замуж за своего возлюбленного, рэпера и продюсера Олега Еропкина (Moneyken) в ноябре 2021 года. Рэперша подтвердила слухи о свадьбе, опубликовав фотографию с обручальным кольцом на безымянном пальце. Олег Еропкин сделал предложение руки и сердца певице во Франции. Артистка не позвала на торжество своего отца, который перестал с ней общаться после ее ухода из дома.

Ранее Валю Карнавал раскритиковали за фото в купальнике.