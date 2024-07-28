62-летняя жена певца Малинина сняла видео в купальнике на отдыхе в Италии

Жена артиста, Эмма, поделилась видео в купальнике на своей странице в соцсетях, вызвав восхищение подписчиков.

На видео Эмма позирует на фоне скал, с подписью:

«Высоко стою, далеко гляжу, что будет, знаю, но тебе не скажу».



Подписчики были поражены отличной физической формой 60-летней Эммы. Многие написали, что она находится в потрясающей форме, другие отметили, что Эмме не дашь более 20 лет.

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Отметим, что Эмма Малинина, врач-гинеколог, регулярно делится секретами красоты в своём блоге. Она придерживается принципов интервального голодания.

«Я пришла к выводу, что лучше всего чувствую себя с двумя приёмами пищи, когда от ужина до завтрака большой интервал. Исходя из времени сна, я перешла на интервальный режим 16/8. Например, если завтрак в 10 утра, то в 18 часов — обед и ужин», - говорила она.



Эмма также подчёркивает важность способа приготовления пищи: