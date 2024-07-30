Пластический хирург составил топ-3 операций, необходимых после 50 лет

После 50 лет внешность каждой женщины претерпевает возрастные изменения — это касается и лица, и тела. Какие пластические операции стоит сделать в этом возрасте, «Вечерняя Москва» узнала у пластического хирурга, кандидата медицинских наук Вячеслава Балкизова.

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— Если говорить именно о наиболее востребованных операциях, я бы включил в этот список коррекцию прежде всего лица, а потом уже тела, — отметил врач.

Блефаропластика

По его мнению, возраст выдает прежде всего взгляд. Кожа век тонкая и требует деликатного ухода. Но даже при постоянном использовании специальных кремов и сывороток она может изменить свой тонус, цвет, тургор.

— Под глазами появляются мешки, на верхних веках — избыток кожи. Все это мешает делать макияж, создает «потухший взгляд». Поэтому на первом месте — операция, направленная на коррекцию век, то есть блефаропластика, — пояснил Балкизов. Блефаропластика востребована еще по той причине, что женщине часто сложно решиться на какие-то радикальные изменения внешности, продолжил хирург. — А коррекция век кажется пациенткам несложной операцией, после которой нет особого периода реабилитации, но при этом есть отличный результат: визуально лицо выглядит более молодым и привлекательным, — подчеркнул специалист.



Подтяжка лица

На втором месте в рейтинге необходимых процедур, по словам эксперта, — подтяжка лица.

— В зрелом возрасте на лице уже присутствует выраженный избыток кожи, сама кожа дряблая. Поэтому пациенткам в возрасте 50+ врачи обычно предлагают открытую подтяжку, в процессе которой происходит иссечение лишних объемов кожи, — рассказал Балкизов.

— При этом пластическая операция проводится в сочетании со СМАС-лифтингом: он помогает подтягивать мышцы лица, чтобы максимально вернуть тонус кожи и сделать все линии лица максимально четкими и при этом естественными.



Липосакция

На третьем месте — операции, которые помогают удалить локальные жировые отложения, добавил хирург.