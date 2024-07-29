Пользователи Сети раскритиковали пляжные фото Евы Лонгории

Ева Лонгория отдыхает как положено (не то, что мы): вместе со своим 6-летним сыном Сантьяго актриса чиллит на живописном испанском курорте Марбелья. 49-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» явно позаботилась о том, чтобы на пляже все взгляды были прикованы только к ней — иначе объяснить выбор этого крошечного ярко-оранжевого бикини не представляется возможным.

Неожиданно, но пользователи Сети горячие кадры раскритиковали. К роскошной фигуре, ради которой Ева ставит рекорды выносливости в спортзале, претензий не возникло, а вот к купальнику — еще как.

«Бикини мало минимум на пару размеров», «Обычно она выглядит великолепно, но этот образ просто ужасен», «Это не может быть удобно», «Она мне нравится, но это некрасиво. Купальник будто из детского отдела», «Больно даже смотреть — это зубная нить, а не стринги», — возмущаются читатели таблоида Daily Mail.



Что ж, на этот раз со строгими комментаторами вынуждены не согласиться: может себе позволить!

Ранее актриса попала в неловкую ситуацию на Каннском фестивале. Причина похожая — слишком открытый наряд.