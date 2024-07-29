Настасья Самбурская сделала фото в нижнем белье и пиджаке

Этот образ акцентировал внимание на ее великолепной фигуре, которую актриса охотно демонстрирует. В шутливой форме она ответила на частые вопросы о своих откровенных фотосессиях:

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– Если не я, то это сделает кто-нибудь другой и нанесет вам психологическую травму! – пошутила Настасья.



Ее поклонники с восторгом оценили снимки, комментируя, что без нее они могут забыть, как выглядит идеальная женская фигура, и восхищаясь ее красотой.

Артистка не раз подчеркивала, что внимательно следит за своей внешностью: регулярно посещает тренажерный зал и придерживается строгой диеты, исключая сладости, жирную и мучную пищу, а также алкоголь.

Хотя такие ограничения даются ей нелегко, но Настасья находит вдохновение в конечном результате. По ее словам, то, как конечный результат позволяет сохранять мотивацию.