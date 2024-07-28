Американские звезды вновь сделали модным аксессуар из 90-х

Аксессуар вновь стал модным благодаря Селене Гомес.

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Певица появилась в белой повязке в клипе на свою песню «Love On», написал The New York Post.

Эффект ее образа не заставил себя ждать: поклонники начали подражать ей. В социальных сетях стало появляться много фотографий девушек с подобными повязками.

Образ Селены вдохновил и других звезд, таких как Кендалл Дженнер, Никола Пельтц, Кортни Кардашьян и Кайя Гербер, а также модель Оливию Калпо, которая появилась на красной дорожке в этом аксессуаре. Таким образом, повязка для волос вновь становится ярким трендом, который подхватили как знаменитости, так и их поклонники.

Ранее певица Зара поделилась фото в купальнике. Диана Пожарская, жена Ивана Янковского, тоже продемонстрировала фигуру в купальнике.