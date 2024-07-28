Мастер посоветовал трендовые дизайны маникюра в августе

Лето еще не подходит к концу, а потому можно смело экспериментировать с оттенками красного. Нейл-мастер Светлана Клинчикова подсказала нам варианты маникюра, который «освежит» ваш август.

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Арбузный

Сочный арбузный оттенок не оставит равнодушным никого. Яркий цвет едва ли потерпит акцентный дизайн на ногтях, поэтому идеально — обойтись монохромом, но если очень хочется, можно добавить графики, главное, не на всех пальцах.

Алый

Классический красный будет прекрасным вариантом, если бирюза, мята и даже желтый уже успели «отгулять» с вами отпуск, но расставаться с яркими цветами не хочется. Светлана:

«Алый будет уместен в любом дресс-коде, если вам позволяет внутренний порядок офиса, можете поиграть с длиной в этом цвете, важно — ногти должны быть в квадрате».



Согласимся с мастером, ведь красные стиллеты и «балеринки» выглядят слишком вызывающе даже летом.

Оранжевый

Мандариновый оттенок невероятно актуален этим летом. Особенно хорошо он смотрится на коротких ногтях и с минималистичным дизайном. Светлана:

«А вот оранжевый потерпит практически любой дизайн — от контрастной графики до акварели».



Изумрудный

Еще один цвет, который стал главным в этом году благодаря хозяину китайского календаря, — зеленый. Летом не стоит увлекаться слишком насыщенными оттенками этого цвета, они могут перегрузить образ. А вот яркий изумрудный отлично завершит и офисный, и casual-образ для прогулки в городе. Наш эксперт уверена — изумруд «приживется» и на коротких, и на длинных ногтях.