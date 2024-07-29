Пластический хирург назвал самые бесполезные операции на лице

Создание «инста-лица» с маленьким узким носом, лисьими глазками и почеркнутыми скулами выглядит неестественно и однотипно, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. Специалист отметил, что узкий нос часто не гармонирует с лицом.

Ринопластика, броулифтинг, удаление комков Биша могут быть выполнены так, что образ преобразится. В случае «инстаграмного» лица все это выглядит очень нарочито и неестественно. Узкий маленький нос часто не гармонирует с лицом в целом, выглядит как отдельная часть. К тому же, такие не свойственные природе линии могут в будущем повлиять на дыхание. Менять форму носа, его размер нужно так, чтобы не навредить здоровому дыханию и учитывая анатомию, — поделился Алексанян.



Если речь идет об удалении комков Биша для подчеркивания скул, то это вмешательство, по словам эксперта, необходимо выполнять только по показаниям. Хирург отметил, что иногда такая операция не омолаживает, а наоборот, старит.

Если на лице появились «жировые ловушки», это портит внешний вид. С помощью липосакции можно освежить лицо и омолодить образ, подчеркнул специалист.

Но разочароваться в результате довольно легко, если хирург не опытный и объемы удаляемого жира рассчитаны неверно. В этом случае лицо деформируется, кожа провисает еще больше, появляются глубокие заломы, — уточнил Алексанян.



При худом лице в зрелом возрасте можно выглядеть старее. В таких случаях заполнить «пустоты» можно благодаря липофилингу — обработке собственного жира, который позволяет получить умеренную плотность, подтянутость и упругость кожи.

В заключение Алексанян порекомендовал быть осторожными с пропорциями, чтобы не переборщить. Пластический хирург подчеркнул, что очень легко получить эффект маски и лишиться индивидуальности, если не слушать профессионалов и пробовать на себе все модные тенденции.

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