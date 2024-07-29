Звезда «Холопа» выложила фото в бикини

Звезда «Холопа» и актриса Саша Бортич снялась в купальнике на отдыхе. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© кадр из фильма

29-летняя Саша Бортич была запечатлена в черном лифе от бикини. Актриса собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от косметики. Звезда «Холопа» позировала стоя на пляже.

В мае 2023 года актриса Саша Бортич объявила в социальных сетях о расставании с супругом, бизнесменом Евгением Савельевым. Слухи об этом возникли еще в 2022-м. Общественность заподозрила, что в семье не все гладко, когда актриса перестала выкладывать совместные фотографии с мужем. Позже знаменитость сообщила, что уже некоторое время не состоит в отношениях с предпринимателем.

© соцсети

По словам артистки, они остались друзьями и вместе воспитывают общего сына Сашу, который родился в 2020 году. Актриса признавалась: они не планировали так быстро становиться родителями, но обрадовались новости о скором пополнении в семье. Звезда «Холопа» почти два месяца скрывала, что стала матерью, а потом начала активно делиться моментами из жизни ребенка с подписчиками в соцсетях. Недавно она опубликовала редкие фото с сыном.