65-летняя Мадонна снялась в корсете и колготках в сетку

Американская поп-исполнительница Мадонна снялась в откровенном наряде. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

65-летняя певица поделилась снимками, на которых она предстала в черном корсете с глубоким декольте, декорированном несколькими пряжками, и колготках в сетку. Помимо этого, звезда надела солнцезащитные очки и многочисленные украшения в виде браслетов и цепочек.

Кроме того, знаменитость распустила волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза.

В июне Мадонна показала лицо без фильтров и фотошопа.