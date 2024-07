Интеллектуальный дресс-код для свободного времяпрепровождения

Дресс-код «умный кэжуал» - один из самых универсальных. Но что он, вообще, означает? Часто предлагаемый для неформального рабочего общения или сетевых мероприятий, стиль «умный кэжуал» выстраивается вокруг образа, который одновременно выглядит расслабленным и остаётся профессиональным. Что-то из разряда невозможного? Именно так – но с определёнными правилами и приёмами его можно легко воспроизвести.

Итак, какие вещи нужно покупать, чтобы одеваться в стиле «умный кэжуал»? Для начала, проверьте базовые предметы, которые уже есть в шкафу для походов на работу: пиджаки, строгие брюки, рубашки, юбки. Потом продумайте, как можно их «разбавить», то есть, ослабить их офисную принадлежность. Может, составить пару из блейзера и джинсов или футболки и струящейся юбки? Всё дело в сочетаниях. Элегантные аксессуары — кожаная сумка через плечо, массивные лоферы — украсят любой образ и придадут ему элегантности.

Достижение правильного баланса между «лакировкой» и «расслабленностью» – это искусство, и нам есть, с кого брать пример. От Кендалл Дженнер до Габриэль Юнион, эти семь стильных звёзд знают правила того, как одеться в стиле «умный кэжуал».

Классическая рубашка

Белая деловая рубашка из хрустящего хлопка всегда особенная гордость гардероба. Но можно «ослабить» её деловое напряжение, как это сделала Марго Робби, прогулявшись по Нью-Йорку в интересном многослойном образе. Она надела объёмный блейзер от Bottega Veneta, расстёгнутую кремовую рубашку и белую футболку. Образ довершили широкие джинсы и кожаная сумка из плетёной кожи. Различные модели рубашек отшивают многие российские бренды. В их числе TOPTOP, STUDIO 29, O’STIN и др.

Инвестиция в футболку

Классическая белая футболка – незаменимый предмет гардероба, который может придать как лоска, так и «снизить градус» образа. Она безотказно помогает переноситься в «умный кэжуал». Делайте, как Дженнифер Лоуренс, и сочетайте её с широкими брюками: минималистичный союз даёт ощущение шика, особенно, если добавить летом кожаные сандалии и сумку через плечо. Ну, а золотое ожерелье и «папина» кепка довершат начатое. Футболки советуем присмотреть у таких отечественных брендов, как Zarina, LIME, Gloria Jeans, 2MOOD и др.

Брюки в центре внимания

Образы в стиле «умного кэжуала» строятся, как правило, вокруг одного предмета одежды из офисного дресс-кода. Дженнифер Лопес, например, взяла за основу белые широкие брюки. Профессиональный летний предмет она дополнила шёлковой блузкой в песочном оттенке и подходящей сумкой. Вы также можете «поиграть» с аксессуарами – как, например, сделала она с гигантскими очками-авиаторами, чтобы добиться более расслабленного и неформального вида. Широкие брюки можно найти у STUDIO 29, ZNWR, Lichi, Love Republic.

Нейтральные оттенки

Спокойные, чистые оттенки, такие как чёрный, коричневый, белый и серый всегда будут ассоциироваться со строгой деловой одеждой, даже если это предметы для досуга. Просто берите пример с Габриэль Юнион, которая вышла в шёлковом костюме-двойке, сшитом как будто специально для лета. Даже несмотря на то, что он пижамного типа, актриса выглядит элегантно. Это совершенная комбинация, воплощающая очарование «умного кэжуала». Её босоножки с квадратным мыском и чёрная сумка Prada добавили «пять копеек» в копилку образа. Упор на «чистые» цвета в этом сезоне сделали SELA, Charmstore и др.

Высококачественные базовые вещи

Уже есть в запасе отличные кардиган и джинсы – но для образа в стиле «умный кэжуал» их надо слегка «освежить». Например, Кэти Холмс показала ставшее уже традиционным комбо из денима и трикотажа, обновив его за счёт еле заметного принта с логотипом Chanel на брюках и объёмного, геометричного верха. Такие современные акценты усиливают образ и делают его элегантным, как и атласные балетки, а также оригинальная серёжка.

Вторая жизнь пиджака

Модель Кендалл Дженер – мастер «умного кэжуала» и часто создаёт образы с классическим блейзером. Этот офисный мастхэв есть почти у всех. Отказываясь от традиционной двойки, она часто надевает пиджак в паре с микрошортами или юбкой и сочетает с белой рубашкой оверсайз. А аксессуары в виде «папиной» кепки и кожаных ботинок связывают её с повседневностью. А кроме того, не забывает о структурированной кожаной сумке. «Классику» в виде костюмов можно присмотреть у TOPTOP, All we need, Brusnika, LIME, Present & Simple, GJ, Charuel и др.

«Правильный» фасон верхней одежды

Что делать с «умным кэжуалом» в холодные месяцы? Стоит выстраивать образ вокруг пальто или плаща, таких, которые сразу заметят. Классическая модель, напоминающая тренч, бежевого цвета, например, никогда не выйдет из моды – и можно добавить к нему «расслабленные» вещи, чтобы выглядеть стильно. Хейли Бибер надела тренч с белой футболкой, джинсовыми шортами и сандалиями рыбаков. «Правильные» пальто или плащ помогут трансформировать весь образ. Обратите внимание на модели 12storeez, «Снежная королева» и др.