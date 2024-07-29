Эти пять моделей юбок будут на слуху до конца лета 2024

Два летних месяца пролетели незаметно, на носу уже август. Но несмотря на то, что погода начинает хмуриться, вы точно еще успеете выгулять самые трендовые юбки, если еще этого не сделали. Эти пять моделей не выйдут из моды до осени.

Анималистичный принт

Вы точно уже видели такую юбку, но все еще не купили? Самое время, ведь сейчас такой вид принта на пике популярности и трендов. Сочетать такую модель легко: однотонный спокойный верх и, например, кеды или лодочки — удобно и универсально.

Монохром

Монохромные костюмы или юбка в цвет верху — все еще тренд. Особенно классно такая юбка будет смотреться в длине макси. На лето выбирайте соответствующие цвета: лимонный, лайм, оранжевый или нежно-голубой.

Юбка-баллон

Свободная модель, которая буквально взорвала Интернет. Она имеет резинку сверху и собрана снизу таким образом, что создается действительно ощущение некой воздушности. Чаще всего, ее носят в длине мини.

Атласная или шелковая юбка в пол

Практически классика, которую легко сочетать, а еще она и в пир, и в мир. Летом советуем отдавать предпочтение ярким глубоким цветам. Например, красному, синему или цвету кофе.

Кружевная ярусная мини

Летящие натуральные ткани — лучший выбор в жаркую погоду. А что, если это еще и тренд? Такую юбку точно стоит иметь у себя в арсенале, тем более, что она отлично удлиняет ноги и вытягивает силуэт.