Американская певица и актриса Селена Гомес ответила на слухи о пластике. На ее комментарий в соцсетях обратило внимание издание Page Six.

Помощница пластического хирурга Марисса Баррионуэво опубликовала в 2023 году на платформе TikTok видео, в котором объяснила последние изменения во внешности знаменитости. Гомес, в свою очередь, решила отреагировать на предположения специалистки и заявила, что она прибегала только к инъекционным процедурам.

«У меня есть ботокс. Вот и все. Оставьте меня в покое», — заявила звезда.



В апреле Гомес высказалась о современных стандартах красоты. Певица призналась, что ей грустно за поколение молодых девушек, использующих фильтры для своих снимков.