Тренды: четыре идеи для наряда с вьетнамками

Лето 2024 года ознаменовалось неожиданным возвращением вьетнамок в мир моды. Этот простой и удобный вид обуви, когда-то ассоциировавшийся исключительно с пляжным отдыхом, теперь занял прочное место в гардеробах модниц по всему миру, между прочим, во многом благодаря сестрам Олсен, которые давно сочетают черные вьетнамки собственного бренда The Row буквально с любым образом. Кстати, самая популярная альтернатива у трендсеттеров дорогим брендам — шлепки фирмы Havaianas. Да-да, те самые, что мы видели раньше в продаже на европейских морских курортах буквально на каждом углу. Давайте рассмотрим пять трендовых идей, как стильно носить вьетнамки в этом сезоне.

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1. Футболка + джинсы + вьетнамки

Сочетание топа-футболки с объемными джинсами и вьетнамками создает образ в стиле "небрежной элегантности". Этот look идеально подходит для casual-мероприятий или прогулок по городу. Выберите футболку особенно актуально будет выбрать с логотипом любимой команды и дополнить образ оригинальными аксессуарами для баланса между комфортом и стилем.

2. Топ + юбка + вьетнамки

Эффектное сочетание. Этот образ демонстрирует, как традиционно пляжная обувь сможет органично вписаться и в деловой стиль. Выбирайте вьетнамки нейтральных оттенков и дополните look элегантной сумкой для завершенности образа.

3. Шорты + слитный купальник + вьетнамки

Для отпускного настроения. Этот ансамбль идеален для пляжного отдыха или прогулок по набережной. Добавьте соломенную шляпу и большие солнцезащитные очки для создания полноценного летнего образа.

4. Платье + вьетнамки

Сочетание платья с вьетнамками создает легкий и женственный образ. Выберите платье из натуральных тканей, например, льна или хлопка, и дополните его плетеными аксессуарами. Этот look прекрасно подойдет для летних фестивалей или вечерних прогулок.

В этом сезоне дизайнеры предлагают разнообразные варианты вьетнамок - от классических резиновых моделей до версий с кожаными ремешками и металлическими деталями.

При создании образов с вьетнамками помните о балансе между комфортом и элегантностью. Экспериментируйте с различными стилями и не бойтесь сочетать casual-элементы с более формальными. Главное - чувствовать себя уверенно и комфортно в выбранном наряде.