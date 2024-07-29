Кислая среда: антиоксиданты в косметике

Антиоксиданты — супергерои в борьбе против окислительных процессов и свободных радикалов. Рассказываем, как они работают и какие из них стоит искать в баночке с кремом.

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Разговор об антиоксидантах (буквально слово можно расшифровать как «против окисления») стоит начать с небольшого ликбеза об их вечных врагах и главной цели — свободных радикалах. Это нестабильные молекулы кислорода, имеющие один или несколько неспаренных электронов. В коже свободные радикалы начинают хаотично метаться, присоединяясь к здоровым клеткам, и сеять вокруг себя разрушения, нанося ущерб клеточным мембранам, вмешиваясь в устоявшиеся связи… На лице их деятельность проявляется в виде морщин, снижения тонуса, эластичности и сияния кожи. Главное назначение антиоксидантов — отлавливать и обезвреживать этих возмутителей спокойствия, образующихся в организме под влиянием агрессивного воздействия солнечных лучей, загрязненного воздуха и стресса. Конечно, организм имеет «встроенную» систему антиоксидантной защиты. Но с возрастом она ослабевает. Вот тут-­то нам на выручку и приходит любимый крем с гранатом, витамином Е или экстрактом водорослей.

Какие бывают антиоксиданты

Главные игроки на поле некислой битвы — это витамины С (аскорбиновая кислота), Е (альфа-­токоферол) и B3 (ниацинамид). Далее по списку идут полифенолы (растительные экстракты), например, ресвератрол (производное винограда), астаксантин (экстракт водорослей), зеленый чай. Затем — энзимы (ферменты): коэнзим Q1 и глутатион. И, наконец, минералы: селен, медь, железо, цинк, марганец.

Сегодня химики-­разработчики решают вопрос, как доставить антиоксиданты до потребителя в наилучшей форме — дело в том, что эти ингредиенты крайне нестабильны. Например, одна из форм витамина С полностью разрушается при контакте со светом, экстракт зеленого чая в конечном продукте может сменить цвет и стать коричневым, идебенон в некоторых условиях способен вызвать раздражение и сыпь, а витамин Е и коэнзим Q10 с трудом проникают в кожу. Но большинство ученых верит в эти компоненты, продолжает исследовать их возможности и повышать их КПД. Например, с помощью инкапсуляции.

Когда начинают действовать

Ни одно косметическое средство не способно творить чудеса за одну ночь. Антиоксидантам может потребоваться месяц-­другой, чтобы начать действовать. Ведь у них очень серьезная задача — не дать свободным радикалам нанести вред коже. Для этого нужно время, а мгновенные результаты, которые мы видим после использования крема, — это просто хорошее увлажнение. Облегчите им работу. Не забывайте про SPF: средства от солнца и антиоксиданты идут рука об руку. Пока солнцезащитные фильтры как щит отражают разрушительные атаки УФ излучения, нанесенный под них крем или сыворотка с антиоксидантами работает «на глубине», поглощая свободные радикалы. Имейте в виду, что это не взаимозаменяемые процессы.

Когда и как лучше применять средство с антиоксидантами

Если вы собираетесь использовать его только один раз в день, делайте это утром на чистую кожу перед нанесением увлажняющего и солнцезащитного крема. Антиоксиданты будут работать как второй уровень защиты (после SPF) в течение дня. Если ваша кожа хорошо переносит двой­ную дозу, можно использовать антиоксидантную сыворотку и на ночь.

Некоторые типы антиоксидантов в косметике можно комбинировать, чтобы усилить их взаимодействие. Отличными примерами таких синергетических комбинаций могут быть сочетание витамина С и витамина Е, биофлавоноидов или магния. Тогда как витамин Е отлично ладит с селе-ном. Конкретная комбинация и концентрация антиоксидантов в средствах по уходу за кожей различаются, поэтому очень важно выбирать компоненты, которые подходят вашему типу кожи и ее проблемам, а не смешивать в своей рутине все противоокислительные ингредиенты, которые вы сможете найти.

Антиоксиданты — это вклад в будущее вашей кожи с накопительным эффектом при условии, что вы придерживаетесь вдумчивой системы ухода.