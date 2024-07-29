Названы даты проведения второго международного форума BRICS+ Fashion Summit

Саммит модной индустрии BRICS+ Fashion Summit пройдет в Москве с 3 по 5 октября в МКЗ «Зарядье». Главными событиями станут деловая программа и fashion-интенсив.

© Пресс-служба «Фонда Моды»

«Второй BRICS+ Fashion Summit вновь станет площадкой для глобального сотрудничества и откроет отечественным дизайнерам новые выходы на мировую модную арену. Гостей Саммита ожидают более 40 панельных дискуссий, паблик-токов от ведущих экспертов индустрии из разных стран. В предыдущем Саммите принимали участие представители из 63 стран, а в этом году к форуму присоединились уже более 80 государств», – комментирует министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Анатольевич Фурсин.



На BRICS+ Fashion Summit обсудят производство, модный бизнес, образование, креативность и развитие торговых отношений между странами в области легкой промышленности, в том числе импорт и экспорт товаров. Соглашения, заключенные на BRICS+ Fashion Summit в Москве в 2023 году, открыли отечественным дизайнерам дорогу на международный рынок – бренды-участники Московской недели моды вернулись с зарубежных Недель мод в Индии, Китае, Тунисе, Турции и ЮАР с предложениями о сотрудничестве по разным направлениям. В свою очередь более 10 иностранных дизайнеров провели показы на Московской неделе моды в марте и положительно оценили для них перспективу выхода на российский рынок.

В мероприятиях BRICS+ Fashion Summit жители и гости столицы смогут поучаствовать бесплатно по предварительной регистрации на официальном сайте. Регистрация откроется ближе к датам мероприятия.

Второй BRICS+ Fashion Summit вновь станет площадкой для глобального сотрудничества и откроет отечественным дизайнерам новые выходы на мировую модную арену. Организатор BRICS+ Fashion Summit — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.