Актриса Наталья Бардо поделилась откровенными кадрами из ванной

Актриса Наталья Бардо снялась обнаженной. Звезда сериала «Девушки с Макаровым» позировала в ванной и поделилась откровенными кадрами в личном блоге.

«Кто любит полежать в ванной?» — обратилась к аудитории артистка.



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Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост в соцсетях:

«Разделяю вашу любовь», «Огонь», «Какая вы красавица», «Я тоже фанатка ванной», «Выглядите потрясающе», «Вы очень эффектная женщина», «Какие кадры», «Очень красивая», «Отвал башки».



Артистка восемь лет состоит в отношениях с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом, который старше нее на 17 лет. Бардо признавалась, что несколько лет игнорировала попытки будущего мужа познакомиться с ней. Продюсер четыре года ждал свидания с актрисой и постоянно писал в соцсетях. В 2015 году артистка решилась на встречу с Вайсбергом, и больше они не расставались. У пары есть общий сын Эрик, мальчик родился 31 мая 2016 года.

Актриса рассказывала, что после родов за два месяца избавилась от 17 лишних килограммов. По словам звезды, она занималась спортом каждый день, ела куриный бульон без соли, грудку и овсянку на воде ради роли. Но больше к таким экстренным способам похудения знаменитость не прибегала. Бардо продолжает следить за питанием, сократив до минимума употребление углеводов, однако строгих диет не соблюдает. А также звезда занимается йогой и пилатесом.

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